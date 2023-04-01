Посол Украины в Беларуси жестко ответил Лукашенко 3 1.04.2023, 22:36

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Игорь Кизим

Фото: tut.by

По его словам, диктатор лишился одного из своих главных «козырей».

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим резко отреагировал на «мирные предложения» Лукашенко, которые он озвучил 31 марта, пишет «Униан».

По его словам, в риторике диктатор нет ни одного рационального объяснения по поводу того, почему Минск встал на сторону российского лидера Путина и поддержал войну в Украине.

- Так что же такого сделала Украина и ее народ белорусам и «руководству» Беларуси, которое почему-то решило, что знает как «будет лучше» для украинцев и поддержало РФ? Именно белорусам и суверенному белорусскому государству. Потому что российский интерес, который уже не один год защищает белорусское руководство, тут очевиден, - отметил посол.

Он также обратил внимание на несколько очевидных последствий, которые «заслужила» поддержкой Путина Беларусь.

Если в 2021 году товарооборот между двумя государствами, отчасти, благодаря «послековидному» периоду вырос, то теперь Лукашенко фактически лишился украинского рынка, взамен получив несколько пакетов санкции со стороны Запада. И то, по словам дипломата, первые ограничения страны ЕС ввели против режима Беларуси лишь в ноябре 2022 года (значительно дополнив ограничения в январе нового года), указал Кизим.

Также Лукашенко лишился одного из своих главных «козырей», ведь ранее Беларусь имела хотя бы какой-то международный вес, выступая в качестве площадки для проведения Минских переговоров.

- Речь о потере для Беларуси премиального украинского рынка в 5 млрд. долларов белорусского экспорта. И еще о «потерях». Она была озвучена Лукашенко. Присоединившись к так называемой «СВО» россиян, Беларусь утратила возможность претендовать на роль посредника и даже места проведения переговоров по урегулированию. А ведь именно это, даже с учетом пророссийской ориентации, было одним из сильных «козырей», - считает Кизим.

Вчера Лукашенко отличился несколькими «угрожающими» заявлениями по поводу войны в Украине. В частности, он назвал грядущее контрнаступление украинской армии «крайне опасным» и призвал стороны заморозить конфликт без права перемещения войск и техники.

Также Лукашенко подтвердил, что собирается получить от своего политического «друга» Путина ядерное оружие.

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