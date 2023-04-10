Бывшая жена Путина обогатилась на войне в Украине 10 10.04.2023, 13:37

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Людмила Очеретная

Она заработала на долгах простых россиян.

Бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная (фамилия по второму мужу) обогатилась на войне против Украины. Принадлежащая ей организация микрокредитов за год полномасштабной войны увеличила прибыль на 140 млн рублей (1,7 млн долларов).

Как пишет российское издание «Можем объяснить», экс-жена Путина заработала на долгах простых людей на фоне того, как закредитованность россиян за военный год достигла рекордного уровня.

Связанная с Людмилой Очеретяной фирма «КарМани» (CarMoney), которая выдает займы под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей (4,7 млн долларов). Чистая прибыль фирмы выросла на 66% по сравнению с мирным временем, следует из отчетности, которую посмотрели журналисты.

Путина-Очеретная лично получила от CarMoney 58 млн рублей (700 тисяч долларов) в 2022 году, следует из финансовой отчетности. Выплаты были осуществлены через владельца организации — кипрский офшор Carmoney CY LTD. Он контролируется компанией Меридиан, 99% в которой принадлежат экс-жене Путина.

За два дня до нового года офшор Очеретной перестал был владельцем CarMoney. Компания ушла в российскую юрисдикцию, а ее новым собственником стало ООО Смарттехгрупп. Таким образом фирма ушла от экономических санкций со стороны Евросоюза, поскольку сама Очеретная находится под ограничениями некоторых стран.

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