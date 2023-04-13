ВСУ уничтожили два пункта управления оккупантов 13.04.2023, 19:10

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать атаки оккупантов в районе Бахмута и Марьинки, а также уничтожили два пункта управления РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает ведение захватнической войны. Игнорирует Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по мирным населенным пунктам. В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник пока не отказывается от своих планов по оккупации украинской территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости украинских воинов, было отражено около 20 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфин Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное в Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка и Антоновка Херсонской области и Херсон.

В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области, российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей. При обходе квартир у людей отбираются мобильные телефоны. Введен запрет на оставление населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

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