«Люди улыбаются — Кремль горит»1
- 14.04.2023, 15:07
Искусственный интеллект показал, как видит победу Украины в войне.
Искусственный интеллект Midjourney показал фото того, как будет выглядеть победа Украины в полномасштабной войне с Россией.
Midjourney — это цифровая арт-платформа, на которой изображение создается по текстовому запросу.
Искусственный интеллект генерирует фото, опираясь на определенные алгоритмы. Таким образом, Midjourney показал, как видит победу Украины в войне.
На фото видно, как украинцы улыбаются, радостно позируют для фото и смотрят в небо. Их окружает большое количество украинских флагов и сине-желтых лент.
Также среди предложенных фото победы Украины, Midjourney выдал изображение горящего Кремля.