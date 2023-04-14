«Люди улыбаются — Кремль горит» 1 14.04.2023, 15:07

Искусственный интеллект показал, как видит победу Украины в войне.

Искусственный интеллект Midjourney показал фото того, как будет выглядеть победа Украины в полномасштабной войне с Россией.

Midjourney — это цифровая арт-платформа, на которой изображение создается по текстовому запросу.

Искусственный интеллект генерирует фото, опираясь на определенные алгоритмы. Таким образом, Midjourney показал, как видит победу Украины в войне.

На фото видно, как украинцы улыбаются, радостно позируют для фото и смотрят в небо. Их окружает большое количество украинских флагов и сине-желтых лент.

Также среди предложенных фото победы Украины, Midjourney выдал изображение горящего Кремля.

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