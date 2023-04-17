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Лавров: РФ хочет скорейшего окончания войны

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  • 17.04.2023, 22:25
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Лавров: РФ хочет скорейшего окончания войны
Сергей Лавров

Глава МИД РФ внезапно сменил свою риторику.

Россия якобы заинтересована в скорейшем окончании войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, сообщает на своем Telegram-канале российское пропагандистское информагентство РИА Новости в понедельник, 17 апреля.

Вместе с тем, представитель кремлевского режима назвал полномасштабное вторжение России «конфликтом».

«Россия заинтересована в том, чтобы конфликт в Украине завершился как можно быстрее», – заявил чиновник

Таким образом, глава МИД РФ внезапно сменил агрессивную риторику на «миротворческую».

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