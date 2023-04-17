Лавров: РФ хочет скорейшего окончания войны

Лавров: РФ хочет скорейшего окончания войны3
- 17.04.2023, 22:25
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Глава МИД РФ внезапно сменил свою риторику.
Россия якобы заинтересована в скорейшем окончании войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, сообщает на своем Telegram-канале российское пропагандистское информагентство РИА Новости в понедельник, 17 апреля.
Вместе с тем, представитель кремлевского режима назвал полномасштабное вторжение России «конфликтом».
«Россия заинтересована в том, чтобы конфликт в Украине завершился как можно быстрее», – заявил чиновник
Таким образом, глава МИД РФ внезапно сменил агрессивную риторику на «миротворческую».