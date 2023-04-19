Гиркин набросился на российских пропагандистов и назвал Симоньян «алкоголичкой» 19.04.2023, 13:36

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Игорь Гиркин

Диверсант пришел к неутешительному для Кремля выводу.

Экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин раскритиковал российскую пропаганду и представителей властей РФ за лицемерие. Никто из говорящих голов, по мнению террориста, не верит в то, о чем говорит и к чему призывает.

Также Гиркин назвал топ-пропагандистку РФ Маргариту Симоньян «разложившейся алкоголичкой». Фрагмент его эфира появился в сети, передает obozrevatel.com.

Так, основавший недавно «Клуб рассерженных патриотов» Игорь Гиркин резко прошелся по российским пропагандистам. Особенно досталось от него Симоньян и ее подчиненному, пропагандисту Антону Красовскому.

«Нынешние наши правители, они сами не верят в то, что говорят. Это чувствуется. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма – это Маргоша Симоньян, абсолютно разложившаяся алкоголичка, или там недавно Антон Красовский был у нее, был одним из главных «патриотов» – ну о чем дальше можно еще говорить? Когда люди, еще вчера рассказывавшие, что русского народа не существует, есть только россияне, выдавливают из себя слово «русский» – ну, это выглядит отвратительно», – заявил террорист.

«Пока у нас не будет относительной хотя бы честности во власти, пока не будет отринуто выдающееся лицемерие – не получится ничего», – заявил Гиркин.

При этом «рассерженный патриот» не преминул подчеркнуть, мол, критикует президента РФ Владимира Путина из благих побуждений.

«И здесь моя апелляция, и достаточно жесткая апелляция к Путину, она идет не для того, чтобы Путина свергнуть. Это попытка протолкнуть мысль о том, что, не избавившись от всего этого г*вна, извините, которое с ельцинских времен вокруг него скопилось и занимает все места, ничего не выйдет. Ничего», – заявил террорист.

Он пришел к неутешительному для Кремля выводу: российская пропаганда бездарна и бесполезна, поскольку ее потребители так и не стали надежной «опорой» для диктаторского режима Путина.

«Начните с себя. Пока власть считает, что патриотичен и национален должен быть только народ, а их это не касается – ничего не получится. И пропаганда нормальная не получится. 30% бабушек будет смотреть по телевизору и кричать «Да здравствует Путин!», на следующий день им покажут, как Путину втыкают в задницу, как Каддафи, что-то – и они тоже будут кричать «Ах ты мерзавец! Наконец-то тебе воткнули», – используя уже привычную для своих последних выступлений образность заявил Гиркин.

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