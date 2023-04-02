Священники Московского патриархата напали на украинского военного в храме 32 2.04.2023, 13:13

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Скандальный инцидент попал на видео.

В Хмельницком представители УПЦ МП избили украинского военного.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык.

По его словам, на видео – военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе 19 стрелкового батальона. Получил контузию и черепно-мозговую травму.

«Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он сам пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: «Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?» Что было дальше видно на видео…», – пишет Бурлык.

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