Священники Московского патриархата напали на украинского военного в храме

Священники Московского патриархата напали на украинского военного в храме32
- 2.04.2023, 13:13
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Скандальный инцидент попал на видео.
В Хмельницком представители УПЦ МП избили украинского военного.
Об этом сообщил в «Фейсбуке» депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык.
По его словам, на видео – военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе 19 стрелкового батальона. Получил контузию и черепно-мозговую травму.
«Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он сам пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: «Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?» Что было дальше видно на видео…», – пишет Бурлык.