закрыть
2 апреля 2023, воскресенье, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Священники Московского патриархата напали на украинского военного в храме

32
  • 2.04.2023, 13:13
  • 10,392
Священники Московского патриархата напали на украинского военного в храме

Скандальный инцидент попал на видео.

В Хмельницком представители УПЦ МП избили украинского военного.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык.

По его словам, на видео – военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе 19 стрелкового батальона. Получил контузию и черепно-мозговую травму.

«Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он сам пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: «Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?» Что было дальше видно на видео…», – пишет Бурлык.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников
Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников