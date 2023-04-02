«Запуск двигателя будет заблокирован, готовьте $1000» 3 2.04.2023, 13:50

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Эксперт рассказал о сюрпризах на СТО в белорусских регионах.

Новые авто из Европы снова обретают популярность. Но владельцам таких автомобилей и планирующим их покупку стоит понимать, что далеко не каждая СТО сегодня готова обслужить эти машины качественно и по рекомендациям завода-изготовителя. Это высокотехнологичные модели, к которым нужен особый подход. Даже замена масла может превратиться в самый настоящий квест! А что сейчас предлагают на рынке, сколько стоят масла и сервисные услуги и чем опасно для двигателя использовать масло с неподходящим допуском?

Технический эксперт Антон Матасевич рассказал av.by, что происходит на СТО в белорусских регионах.

«Берите ходовое». Какой сейчас ассортимент моторных масел?

Реальный пример — Renault Megane IV (2018 г. в.) с 1,5-литровым дизельным двигателем экологического стандарта «Евро-6». Покупая автомобиль, владелец не знал ничего о системе AdBlue и о том, что эти моторы чувствительны к качеству масла. А ведь производитель настоятельно рекомендует во избежание проблем использовать для таких машин только масло с допуском RN17.

Хозяин автомобиля позвонил в несколько интернет-магазинов — а там понятия не имели, какое масло подходит для его машины. В лучшем случае предлагали что-то «ходовое», «премиальное» и то, что «хорошо берут».

Даже если владелец знает и про AdBlue, и про допуск RN17, то найти масло все равно крайне сложно. И не факт, что не продадут контрафакт.

Разброс цен на услуги сервисов в регионах

Допустим, не без сложностей и переплат, но автовладелец нашел нужное масло. Теперь нужно его поменять.

— Я решил узнать актуальные цены на эту стандартную процедуру, — рассказывает технический эксперт официального сервиса APS Антон Матасевич. — Причем позвонил именно регионы: вдруг за пределами столицы дешевле и знают о машине все? Заодно узнал цены на другие самые популярные запчасти и на работы по их замене. Сравнивать буду именно с официальными дилерами Renault в регионах.

Результаты получились следующие:

Выяснилось, что многие СТО в регионах готовы поменять масло за 20—30 рублей. Но с осмотром подвески не все так просто. Диагностика ходовой — важная и нужная процедура, но не всегда удобно ехать отдельно для ее осмотра. Поэтому большинство сервисов стараются совместить эту процедуру, например, с заменой масла. В некоторых случаях на СТО в регионах она оказалась платной — от 10 до 25 рублей, а еще иногда берут за нее предоплату.

Также эксперта смутило ценообразование сервисных услуг на СТО в регионах. Дороже всего в Гомеле, Гродно и Могилеве, а также в Пинске и Солигорске.

Чем опасно для мотора масло с неподходящим допуском?

Это чревато очень большими тратами, особенно если человек планирует ездить на автомобиле долго и рассчитывает на его беспроблемную эксплуатацию.

Реальный пример последствий: если ЭБУ в Renault зафиксирует проблему с системой SCR, то через определенный пробег запуск двигателя будет заблокирован. И решением станет только дорогостоящий ремонт — от 1 000 долларов!

При всем многообразии вариантов выбор не так уж широк. Но главное, что он все-таки есть. За последний год наметился очень интересный тренд: официальный сервис при сравнении цен с гаражами и СТО (они традиционно привязывают цены на услуги к курсу валюты) выглядит зачастую доступнее, его специалисты знают об автомобиле клиента все и даже больше.

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