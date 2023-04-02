В Беларуси скоропостижно умер замминистра экономики

В Беларуси скоропостижно умер замминистра экономики11
- 2.04.2023, 14:46
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Чиновнику было 43 года.
Заместитель министра экономики Беларуси Сергей Митянский умер 2 апреля после продолжительной болезни, сообщает БелТА.
Сергей Митянский родился 7 августа 1979 года в Шепетовке (Хмельницкая область, Украина). Окончил Белорусский государственный технологический университет и Академию управления при Лукашенко. Работал на разных должностях в Мингорисполкоме, Комитете государственного контроля, Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, Министерстве экономики.
С 23 декабря 2020 года занимал должность заместителя министра экономики Беларуси.
Как сообщал сайт Charter97.org, 26 ноября прошлого года умер глава лукашенковского МИД Владимир Макей.