Возле храма в Хмельницком, где пророссийские попы напали на бойца ВСУ, собираются люди 2.04.2023, 17:49

Они требуют от попов объяснений.

После нападения священников УПЦ МП на военного, пришедшего в храм, возле Свято-Покровского кафедрального собора в Хмельницком начали собираться люди. Они хотят услышать от монахов объяснение своих действий.

Об этом сообщает «Суспільне Хмельницкий» в Telegram.

«Возле хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 50 человек. Они говорят, что хотят услышать объяснение, почему избили военного. С ними общается священник храма Александр Рыбчинский», — говорится в сообщении.

По словам депутата Хмельницкого областного совета Виктора Бурлыка, на видео военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушел на фронт в составе 19-го стрелкового батальона. Он получил контузию и черепно-мозговую травму.

На кадрах видно, что священнослужители начали насильно выводить военнослужащего из помещения церкви.

Как добавил депутат Бурлык, на место конфликта приехали правоохранители, задержавшие военного по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Представитель Управления патрульной полиции Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала, что по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

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