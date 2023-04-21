Bugatti показали самый быстрый суперкар в своей истории 3 21.04.2023, 11:28

Он сможет развить 500 км/ч.

Bugatti опубликовали снимки своего самого экстремального суперкара Bolide. Трековая модель проходит финальные тесты и поступит в производство с 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Bugatti.

Всего выпустят только 40 Bugatti Bolide стоимостью 4 млн евро и автомобили уже раскуплены. Это будет последняя чисто бензиновая модель марки, ведь после нее выпустят преемника Bugatti Chiron, который будет гибридом.

Новый Bugatti Bolide 2024 базируется на Chiron, но кардинально переделан. У него новый карбоновый монокок и заменены все кузовные панели (они также выполнены из карбона).

Дизайн Bugatti Bolide полностью подчинен аэродинамике, поэтому появилось огромное антикрыло, а высота авто составляет всего метр. Для удобства доступа внутрь двери выполнены поднимающимися. Суперкар Bugatti «обули» в 18-дюймовую трековую резину.

Салон Bugatti Bolide 2024 не такой роскошный, как у других моделей марки – он больше напоминает интерьер гоночного авто. В отделке сочетаются карбон и алькантара. Установлены спортивные ковшеобразные кресла и руль-штурвал, а показания приборов выведены на небольшой дисплей.

Суперкар Bugatti Bolide весит 1450 кг, то есть он примерно на полтонны легче, чем Chiron. Авто оснащено 8,0-литровым турбированным W16 на 1600 л. с. от Bugatti Chiron Super Sport, который дополнили спортивным выхлопом.

Разгон до 100 км/ч займет менее 2,5 с, а максимальная скорость составит около 500 км/ч. Замедляют Bugatti Bolide карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм.

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