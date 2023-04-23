Сын Пескова никогда не был на фронте: собраны веские доказательства 4 23.04.2023, 12:56

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Кремль прокололся из-за фото, попавших в Сеть.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ собрал информацию, которая ставит под сомнение , что сын рупора Путина Дмитрия Пескова воевал в составе ЧВК «Вагнер», а не совершил «боевой вояж» для фотосессии.

Николай Чоулз (он же Песков) до 28 марта 2023 года был единственным хозяином машины Tesla Model X. По словам очевидцев, это был его любимый автомобиль, за рулем он был всегда сам. С начала и до конца 2022 года авто активно передвигалось по Москве и даже сохранились данные о штрафах. Так, в заявленный период «службы» Николая, электрокар на привычных хозяину маршрутах нарушал правила в июле и ноябре 2022 года. И есть все основания полагать, что за рулем был сам Николай.

«Ни на Соледарском, ни на Бахмутском направлении его не видели. Ни в расчетах Ураганов, ни тем более за Рапирами», — прокомментировали действующие и бывшие артиллерист ЧВК «Вагнер».

Как утверждается, Николай Песков летом был устроен отцом в боевые формирования Пригожина и отвоевал шесть месяцев. По словам знакомых с сыном пресс-секретаря лично, 33-летний мужчина никуда не исчезал на долгий период и свой образ жизни менять не намерен. Понять образ жизни Николая, имевшего проблемы с законом, можно из «упавшего» сайта интим услуг. Чоулз (Песков) находится в черном списке у половины столичных путан.

Подобные «финты» со стороны отца Николая уже были. После расследования Навального про красивую жизнь сына Дмитрия Пескова подчеркнуто безработного Николая, в 2017 году отец трудоустроил его в IT-компанию. Происходящее сейчас источники расценивают, как взаимный пиар и формирование нужных образов.

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