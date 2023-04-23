Жители Владимирской области РФ сообщили о взрыве 23.04.2023, 18:45

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Обнаружены три воронки.

Жители Петушинского района Владимирской области сообщили в полицию, что слышали взрыв. Об этом пишут телеграм-каналы Baza и Astra.

По их данным, вечером 22 апреля в экстренные службы поступило сообщение о громком звуке взрыва в лесополосе. Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили три воронки. Самая глубокая оказалась 5 метров диаметром и глубиной 2,5 метра. Вторая воронка были меньше — диаметром 2,5 метра, глубиной 1 метр. Третья оказалось самой маленькой — 1 метр диаметром и глубиной 0,5 метра.

Самая большая воронка была свежей, остальные, предположительно, были сделаны еще зимой, пишет Baza. На месте взрыва полиция обнаружила пластиковые и металлические осколки, а также следы неизвестного. Кто устроил взрывы и что именно взорвалось, пока установить не удалось.

Позже правительство Владимирской области сообщило, что правоохранительные органы проводят проверку сообщения жителя о взрыве в лесополосе. Власти региона подтвердили, что инцидент произошел 22 апреля. По данным правительства, в результате взрыва никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет.

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