27 послов ЕС в ООН потребовали от РФ полного и безусловного вывода войск с территории Украины 25.04.2023, 1:05

Опубликовано совместное заявление.

Накануне председательства РФ на заседании Совета Безопасности ООН 24 апреля все 27 послов Европейского союза сделали совместное заявление, в котором осудили действия России в Украине. Заявление опубликовало представительство ЕС при ООН.

Заявление озвучил представитель Европейского союза в ООН Олоф Скоог. Он отметил, что Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и многостороннего подхода.

«Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд – куда ни глянь, везде Россия проявляет неуважение», – сказал он.

Скоог напомнил, что 23 февраля Генеральная Ассамблея ООН повторила свое требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Если Россия заботится об эффективной многосторонней политике, то это первый способ доказать это. Международное сообщество должно сохранять твердую приверженность обеспечению ответственности за преступления, совершенные в Украине и против Украины», – говорится в заявлении.

Представитель ЕС подчеркнул, что украинский народ заплатил самую тяжелую цену, но пагубные последствия российской агрессии ощущаются по всему миру.

«В то время, как война России подпитывает отсутствие продовольственной безопасности и бедность во всем мире, Глобальный портал ЕС мобилизует €300 млрд инвестиций для устойчивых и высококачественных проектов в соответствии с целями устойчивого развития. В то время, как Россия нападает на права человека и достоинство, ЕС будет продолжать энергично продвигать и защищать универсальность и неделимость прав человека во всем мире», – добавил он.