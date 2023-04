Тайна Марса раскрыта: ученые определили, из чего состоит ядро Красной планеты 25.04.2023, 10:37

2,434

Ядро Марса весомо отличается от центра Земли.

Ученые впервые смогли определить, из чего состоит ядро Марса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Science, пишет unian.net.

Как сообщается, разгадать состав ядра помогли землетрясения, которые регулярно происходят на Марсе.

Согласно сейсмическим данным, полученным с помощью посадочного модуля НАСА InSight, который в течение четырех лет следил за внутренней частью красной планеты, центр Марса представляет собой жидкий сплав железа с удивительно большим количеством серы и кислорода.

Это информация, которая может помочь ученым лучше понять историю Марса и понять, почему он отличается от Земли: одна планета представляет собой засушливый, безжизненный ком пыли, а другая пышная и изобилующая растительностью.

Землетрясения - это не просто грохот, свидетельствующий о внутренней активности любого объекта. Теперь у ученых есть технология, позволяющая использовать их как своего рода акустический рентгеновский снимок. Они распространяются наружу, «прыгая» внутри планеты, луны или звезды, прежде чем затихнуть. То, как они проходят через определенные материалы и отражаются от них, позволяет ученым создавать карты внутреннего состава этих тел.

Ядро Марса полностью жидкое. Около пятой части его веса составляют легкие элементы, преимущественно сера, с меньшим количеством кислорода, углерода и водорода.

Это означает, что ядро менее плотное и более сжимаемое, чем ядро Земли, что может помочь ученым лучше понять различия между двумя планетами.

