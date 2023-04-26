«Придурок возле елки»: в Сеть попал разговор, в котором близкие к Кремлю олигархи обсуждают Путина 3 26.04.2023, 8:02

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Коллаж 24 Канала

Они называют 2023-й год «последним для России».

«Система» (расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода) получила по почте ссылку на выложенную в открытый доступ аудиозапись разговора, предположительно, миллиардера Романа Троценко. Его собеседник в письме указан не был, но, судя по разговору, им может быть бизнесмен Николай Матушевский.

Троценко – бывший президент «Объединенной судостроительной корпорации» и экс-советник президента «Роснефти» Игоря Сечина, один из относительно близких к Владимиру Путину бизнесменов. Матушевский – давний приятель Троценко и создатель московского дизайн-завода «Флакон» – публично сочувствует оппозиции, например публиковал в инстаграме видео с протестов в Москве в 2021 году.

Письмо «Системе» было отправлено с имейл-адреса, содержащего в названии имя Oleg, но не привязанного ни к каким соцсетям. Автор письма предоставил в качестве косвенного доказательства подлинности записи настоящий телефонный номер Троценко. На вопросы редакции он не ответил.

Троценко подтвердил, что знает Матушевского, но не общался с ним «года полтора, наверное». Голос Романа с аудиозаписи не похож на голос Троценко, считает его знакомый и предполагает, что запись могли сфабриковать конкуренты: «Он крупный бизнесмен, где-то кому-то мешает».

После того как журналист «Системы» связался с Матушевским, тот сообщил, что не знает, о чем речь, и попросил ссылку на запись. Через примерно 40 минут (столько же длится сама запись) Матушевский сказал, что «этого разговора не было». Он добавил, что в последний раз общался с Троценко в 2022 году и уж точно никогда не обсуждал политику. «Я думаю, это фейк или чья-то дурацкая шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]», – добавил Матушевский.

40-минутный телефонный разговор двоих мужчин появился на ютубе 17 апреля. На момент публикации он набрал чуть больше 100 просмотров.

«Зарабатывание бабок и удержание власти»

Диалог между, предположительно, Троценко и Матушевским произошел в начале января 2023 года. В первой части беседы двое мужчин – они называют друг друга Коля и Рома – обсуждают отдых на Бали. Коля рассказывает Роме, что на острове много инвесторов и возможностей. «Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал, что что-то не то, нефиг там делать», – жалуется Коля, а человек, голос которого авторы утечки приписывают Троценко, соглашается. После Коля подробно рассказывает о своем новом проекте – «Airbnb для бизнеса». «Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет», – одобряет идею Рома и замечает, что в Индонезии «за десять лет все вырастет в десять раз, а в России – упадет в два раза».

Затем приятели долго обсуждают переезд и детей, инфраструктуру на Бали и личные дела, но в конце концов разговор переходит к обсуждению войны и ситуации в России.

«К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, [блин]. Которые исповедуют, [блин], какие-то странные композиции, [блин], XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, [блин]. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы», – устало говорит Рома, пока Коля с ним соглашается и пытается перевести беседу на здоровое питание и вегетарианство. Но разговор быстро возвращается к политике. Коля рассказывает, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, «начиная с Ельцина [...] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных».

«Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?» – спрашивает собеседника Роман. «Никакой же концепции «дальше» нет. Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня», – продолжает мужчина с голосом, который приписывается Троценко. Николай только вздыхает, а Рома и дальше сетует – не до всех россиян дошло, что происходит. «Потом эта простая [фигня] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут выехать, их дети призваны на войну… [Ужас], короче», – заканчивает он мысль.

Потом связь ненадолго пропадает, а приятели начинают обсуждать выборы президента, грядущие в 2024 году. «2023 год – последний год. Кто собрался, деньги перевел, что-то организовал… Судьба, она в 2022 году все развернула и показала, как может быть, но она дала 2023 год, [блин], чтобы со всем разобраться», – предупреждает Роман Колю и советует сделать сразу гражданство. «Это будет твоя лучшая инвестиция. Прям сейчас ищи юристов», – настаивает Рома. «В России все рушится, [блин]. Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай», – продолжает он наседать на Николая и рассказывает, что ему предлагали сделать гражданство Кипра, а он отказался, и сейчас это уже ни за какие деньги не сделать.

«Кто вы такие, сказал я им, я российский патриот, я родину люблю», – пересказывает свою реакцию на предложение кипрских властей Рома. «Родину-то мы любим, просто есть люди, которые ее не любят, а мы ничего с ними делать не можем», – опять вздыхает Коля. Приятель пытается его успокоить тем, что через 10-15 лет они оба родине будут нужны. Но пока двое мужчин соглашаются, что Николаю нужно сделать новое гражданство, вывести деньги и родственников из страны.

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