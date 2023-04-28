Пластическому хирургу из Гомеля дали два года «химии»1
- 28.04.2023, 19:46
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В чем его обвинили.
Пластический хирург Алексей Дужий получил два года «химии». Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты».
О задержании Дужия стало известно 15 февраля. Его сначала арестовали на 15 суток, а потом еще на 12 суток.
Позже стало известно, что на него завели уголовное дело по ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).
Ранее Алексея уже задерживали в 2020 году.
Дужий — член ассоциации Белорусского общества пластической реконструктивной и эстетической хирургии.