Пластическому хирургу из Гомеля дали два года «химии» 1 28.04.2023, 19:46

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Алексей Дужий

В чем его обвинили.

Пластический хирург Алексей Дужий получил два года «химии». Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

О задержании Дужия стало известно 15 февраля. Его сначала арестовали на 15 суток, а потом еще на 12 суток.

Позже стало известно, что на него завели уголовное дело по ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Ранее Алексея уже задерживали в 2020 году.

Дужий — член ассоциации Белорусского общества пластической реконструктивной и эстетической хирургии.

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