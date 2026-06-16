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Трамп рассказал, отменят ли санкции после сделки с Ираном

  • 16.06.2026, 5:44
Трамп рассказал, отменят ли санкции после сделки с Ираном
Фото: Getty Images

Все зависит от поведения Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном не предусматривает отмену санкций, но все зависит от поведения Тегерана. Об этом он заявил на брифинге на саммите G7.

«Нет, не предусматривает. Это скорее вопрос поведения. Если они будут делать то, что должны, тогда это начнет действовать», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Трамп также заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт с 19 июня в рамках соглашения США с Ираном. По словам американского президента, сделка уже подписана, однако остаются нерешенные вопросы, включая позиции сторон по транзиту и сообщения о нарушениях перемирия.

Трамп подчеркнул, что главная цель соглашения — исключить получение Ираном ядерного оружия.

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