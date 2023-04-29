Шесть способов, как легко отбелить белые вещи 29.04.2023, 13:16

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Будут сиять, словно только что из магазина.

Всем хочется, чтобы белая одежда оставалась такой как можно дольше. Однако даже после непродолжительного ношения и нескольких циклов стирки материал может потерять свою белоснежность и пожелтеть. Поэтому не лишним будет знать, чем отбелить белые вещи в домашних условиях. Правильный уход за одеждой поможет существенно продлить срок ее использования, пишет «Главред».

Для отбеливания вещей можно воспользоваться химическими отбеливателями с полок магазинов. Они будут эффективны для выполнения этой задачи, однако у них есть ряд минусов: обладают аллергенным действием, могут испортить ткань в случае неправильной дозировки и тому подобное. Если вы всё-таки хотите воспользоваться магазинными средствами, тогда стоит отдать предпочтение кислородным отбеливателям – они подходят всем видам тканей, работают даже при невысокой температуре, хорошо выветриваются и не вызывают аллергии.

Однако также есть ряд народных средств, которые можно добавлять при стирке белых вещей, чтобы сохранить их белоснежность.

1. Сода

Нужно взять 5-6 столовых ложек соды и растворить их в 5 литрах теплой воды. В этом растворе замочить вещи на 2-3 часа, затем прополоскать и далее постирать привычным способом.

2. Лимонная кислота

Замочить вещи в растворе лимонной кислоты на 2-3 часа, а затем постирать привычным способом.

3. Нашатырный спирт и перекись водорода

Нужно смешать две столовые ложки перекиси водорода и одну столовую ложку нашатырного спирта. Далее эту смесь растворить в 5 литрах воды. Раствор нагреть до 70 градусов, замочить в нем одежду на 3 часа, а далее постирать вещи привычным способом. Конечно, при применении такого способа нужно следить за тем, какую максимальную температуру выдерживает одежда, которую вы собираетесь отбеливать таким образом.

4. Аспирин (ацетилсалициловая кислота)

Растворить 5 таблеток аспирина в 5 литрах воды. Положить одежду в раствор на 6-8 часов. Далее одежду нужно постирать.

5. Хозяйственное мыло

Растворить в 5 литрах воды две столовые ложки хозяйственного мыла, натерев его на терке. Поместить одежду в раствор на 3 часа. Затем достать вещи из раствора и постирать.

6. Пищевая соль

На 1 литр теплой воды нужно взять 2 столовые ложки соли. Оставить одежду в таком растворе на 20 минут и затем постирать.

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