Офицер ЦАХАЛа: Соловьев боится за свою шкуру 3.04.2023, 14:12

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Игаль Левин

Кто из российских пропагандистов следующий получит «статуэтку»?

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин, который защищает Украину с оружием в руках, прокомментировал для сайта Charter97.org взрыв в Петербурге, в котором погиб российский пропагандист Владлен Татарский.

— Это вполне могут быть разборки. В том числе не стоит исключать вариант, что это дело рук Минобороны РФ, которое хочет указать Пригожину (создатель ЧВК «Вагнер» — прим.) его место, чтобы те или иные говорящие головы знали свое место. Такой как бы не намек, а прямой месседж.

Понятное дело, что сакральную жертву из Татарского сделают. Безотносительно того, Минобороны РФ за этим стояло или нет. Кремль будет это максимально раскручивать как теракт.

— Как его взрыв повлияет на российских пропагандистов?

— Все понимают, что идет по нарастающей. Сначала убрали Дарью Дугину, которая была относительно маргинальной пропагандисткой. Публика у нее была довольно большой, но все равно она являлась довольно нишевой. Именно из-за ее невысокого уровня на полном серьезе рассматривались и рассматриваются варианты с криминалом.

Теперь вот Владлен Татарский. Он уже не нишевый, а определенного уровня пропагандист с большим охватом. Только его личный канал в Telegram охватывал полмиллиона подписчиков. Плюс, понятное дело, что он был связан с кучей других структур, милитарной Z-средой РФ.

Его убийство — четкий месседж, что завтра могут прийти и за другими. Уже нельзя отмахнуться и сказать «ладно, это какие-то маргиналы, чьи-то разборки». Нет, статуэтку могут подарить кому угодно. Не просто так сейчас истерика у Соловьева и других. Все они это осознают и боятся за свою шкуру. Причем не какие-то там мистические ликвидаторы и спецслужбы, а именно свои могут убрать.

При этом мы понимаем, что если Кремль решит свернуть войну, поймет, что проигрывает, нет шансов победить и решит уйти из Украины, то в РФ будут чистки. Будут вычищать таких деятелей, как Татарский, потому что они слишком много знают.

Они знают, как не работала логистика, как не приходила помощь, как все было плохо организовано. Поэтому когда война закончится, то мы еще увидим много таких убийств. Людей будут просто убирать.

Так что Владлен Татарский среди пропагандистов и агитаторов точно не последний.

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