Водителю прилетело прямо в руки: ВСУ подбили российский ЗРК «Тор» 1 4.04.2023, 9:39

архивное фото

Видео точного удара на Марьинском направлении.

Украинские защитники на Марьинском направлении точным ударом подбили вражеский ЗРК «Тор». Снаряд пробил отверстие в броне вражеской машины как раз над местом, где находится механик-водитель зенитной установки.

Об очередной «демилитаризации» оккупантов рассказал автор Telegram-канала «Досье Шпиона», ссылаясь на собственные источники, и обнародовал фото разрушенной российской техники. Отмечается, что вражескую боевую машину наши бойцы подбили в середине марта 2023 года.

По словам автора канала, удар по ЗРК «Тор» украинские защитники нанесли высокоточным снарядом небольшого размера. Броня была пробита, а снаряд прилетел прямо «в руки» водителю зенитного комплекса, в результате чего он ликвидирован на месте.

По информации источника Telegram-канала, подбитый «Тор» стоит на вооружении одного из полков 150-й мотострелковой дивизии 8 ОА российской армии. Теперь после ремонта он послужит украинским защитникам, которые будут уничтожать врага его же оружием.

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