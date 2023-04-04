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В Volvo изобрели революционное устройство для защиты автомобилей от угона

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  • 4.04.2023, 10:41
  • 3,296
В Volvo изобрели революционное устройство для защиты автомобилей от угона

Как оно работает.

Volvo запатентовали революционное устройство, которое способно остановить автомобильных угонщиков. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Патент устройства обнаружен в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Он добавляет дополнительный уровень защиты к удаленному запиранию и отпиранию автомобиля.

Часто злоумышленники угоняют чужие автомобили при помощи перехвата сигнала или модификации активации дистанционного или бесключевого доступа. Обычно это достигается путем блокировки дистанционного сигнала для запирания авто или путем клонирования сигнала.

В Volvo придумали как уменьшить количество автоугонов. Для этого в новые авто планируют внедрить многоуровневую защиту, которая может включать в себя акустический предохранитель в брелоке.

Решение Volvo основано на прямой связи между автомобилем и его устройством доступа, а также на расчетах времени и оценке расстояния на основе уровня сигнала вторичных акустических датчиков. Автомобиль будет проводить несколько проверок ключа доступа перед тем, как отпереть или запереть замки.

Если транспорт обнаружит, что Bluetooth и акустические сигналы находятся на разных расстояниях, то он поймет, что осуществляется попытка взлома. В этом случае доступ к авто будет заблокирован.

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