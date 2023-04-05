В позе страуса Виктория Зубкова, planeta.press

5.04.2023, 15:08

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Россия держит курс на тотальную бункеризацию.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить публичные призывы исполнять решения Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и других «международных органов», а также сотрудничество с ними. По его мнению, необходимо «предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления» в виде штрафов и лишения свободы. С этой целью парламент планирует внести изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В России продолжает «подгорать» после выдачи МУС ордера на арест Владимира Путина, а также уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в рамках обвинения в депортации российскими оккупантами украинских детей. Теперь 123 государства, которые подписали и ратифицировали Римский статут, обязаны исполнить ордер — арестовать подозреваемых и передать в суд.

Точнее, 133 страны, ведь после выдачи ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой Армения в «темпе вальса» движется в сторону ратификации Римского статута. Ереван подписал документ еще в 1998 году, но только в марте 2023 года начал его ратифицировать. Власти страны объясняют ратификацию планами привлечь к ответственности Азербайджан по итогам второй карабахской войны, в которой Россия «кинула» Армению — своего союзника по ОДКБ. Но в правящей партии республики проговорились о праве арестовать Путина по ордеру МУС. Там посоветовали президенту России не посещать Армению, так как руководство страны будет обязано его арестовать.

Не исключено, что арестовывать Путина и Львову-Белову на территории стран, ратифицировавших Римский статут, и не придется — Москва сама выдаст военных преступников.

Дело в том, что Россия не добьется снятия санкций до тех пор, пока не выдаст подозреваемых в депортации украинских детей, в комментарии The New York Times сказал бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе, Стивен Рэпп. Решение МУС сделает Владимира Путина изгоем, так как куда бы он не поехал, ему все время будет грозить арест. По его словам, в конечном итоге он окажется в Гааге, где судили других обвиняемых в военных преступниках, «в противном случае, Путин умрет с этим [ордером на арест], висящим над его головой».

Госдума РФ заняла позу трех обезьян «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», но изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс превратятся в филькину грамоту, когда россиянам нечего будет есть. Уже сейчас государственные финансы поют романсы, а для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Особенно для войны против Украины при поддержке коалиции стран, совокупные ВВП которых в 50 раз превышает экономические возможности России. По итогам 2022 года ФНС России доначислила юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 685,7 млрд руб. ($8,7 млрд) налогов, сборов и страховых взносов. По сравнению с предыдущим годом сумма налоговых претензий выросла в 1,8 раза и стала рекордной в истории.

Тюрьма и штрафы за публичные призывы исполнять решения МУС и других «международных органов» — не единственное ноу-хау.

Например, в России приравняют незаконный сбор растений и грибов к убийству. За подснежники и русский черный трюфель россиян будут лишать свободы от 6 до 9 лет со штрафом до 1 млн руб. ($12,6 тыс.). Для сравнения, ст. 105 УК РФ (“Убийство”) предусматривает от 6 до 15 лет тюрьмы.

Еще в Госдуме РФ предлагают признать феминизм экстремистской идеологией. Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что большинство феминистских организаций появились в 90-е годы прошлого столетия и финансировались за счет иностранных грантов. «Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт (принесла статуэтку, которая убила Владлена Татарского — прим. ред.). То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы», — заявил он. Феминизм — сеть, которую Запад забросил в Россию, она разрушает традиционные ценности, считает депутат.

Ну и требуют отменить мораторий на смертную казнь. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал отказаться от соблюдения моратория на смертную казнь в связи с убийством беглого уголовника, украинского коллаборанта, российского пропагандиста Владлена Татарского. Он напомнил, что Россия соблюдала мораторий с момента вступления в Совет Европы в 1996 году. «То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму», — заявил он.

Россия держит курс на тотальную бункеризацию в духе «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» или «не можешь одолеть, воткни голову в песок». Но бесконечно стоять в позе страуса не получится. Скорее рано, чем поздно придется выдать Путина по ордеру на арест в Гаагу.

Виктория Зубкова, planeta.press

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