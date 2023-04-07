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«Белорусская разведка»: Тертель просит Лукашенко уволить его в запас

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  • 7.04.2023, 11:54
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«Белорусская разведка»: Тертель просит Лукашенко уволить его в запас

Председатель КГБ чувствует, что запахло «жареным»?

Как сообщал сайт Charter97.org, появилась информация о том, что режим Лукашенко совместно с Кремлем готовит громкую провокацию на границе с Литвой. Речь может идти о масштабном «мясном штурме» литовской границы в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

Похожую информацию озвучил и президент Польши Анджей Дуда, который предупредил о подготовке режимом Лукашенко атаки на Сувалкский коридор с использованием мигрантов.

«Возможно, понимая серьезность последствий будущих событий, председатель КГБ Тертель просится у Лукашенко в запас по состоянию здоровья… Решение пока не принято», — сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

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