Представлен самый быстрый и роскошный Range Rover в мире 7.04.2023, 12:09

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Внедорожник получил турбомотор мощностью более 600 лошадиных сил.

Новый Range Rover 2023 получил самую роскошную и экстравагантную версию. Роскошный британский внедорожник доработали в немецком ателье Mansory. Об этом сообщается на сайте компании.

Range Rover от Mansory стал гораздо ярче на вид. Внедорожник получил карбоновые обвес и капот, а его крылья расширены. У авто новая решетка радиатора, а на крыше появился спойлер. Кроме того, установлены 24-дюймовые легкосплавные диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24.

Салон Range Rover 2023 перетянули более дорогой кожей, появились и многочисленные карбоновые вставки. Кроме того, в Mansory предлагают и фирменные коврики для автомобиля.

Тюнинг Range Rover 2023 включает и доработку двигателя. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо подняли с 523 до 611 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм. Автомобиль весом более двух тонн разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а спортивная выхлопная система сделала звук двигателя громче. Стоимость внедорожника не называют, но она точно превышает 300 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что для Land Rover Defender начали выпускать под заказ гусеницы.

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