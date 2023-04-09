В затопленном районе Гомеля заработало «водное такси» 9.04.2023, 15:45

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В день — до сотни рейсов.

В пострадавшем от паводка гомельском микрорайоне Монастырек спасатели ОСВОД и МЧС организовали лодочную переправу. За день «водное такси» выполняет до сотни рейсов — перевозит людей и грузы, иногда довольно необычные, пишет «Белка».

Фото: "Белка"

Монастырек страдает от паводка уже несколько дней — вода перелилась через дамбу и все затопила. Сож и сейчас продолжает держать микрорайон в напряжении: под воду ушли десятки подворий, дороги на улицах 2-й Поперечной, Далекой, 1-й Заводской и в Речном переулке.

Помощь водного такси нужна людям постоянно. За день спасатели ОСВОД и МЧС совершают до сотни рейсов.

Фото: "Белка"

«В Монастырьке организовано дежурство четырех постов. Вчера ребята работали до часу ночи, с шести утра — снова на постах. Основные пассажиры лодочной переправы — местные жители, которым нужно на работу или учебу», — сообщил председатель областной организации ОСВОД Павел Новик.

По словам руководителя, нередко спасатели помогают жителям перенести холодильники, стиральные машины или мебель. Есть и неожиданные просьбы. К примеру, на улице 2-й Поперечной водолазы Западной станции ОСВОД эвакуировали из водного плена 25 индоуток. Птиц перевезли на лодке в безопасное место.

Фото: "Белка"

Фото: "Белка"

Остающимся в затопленных подворьях хозяевам предлагают переждать паводок у родственников или в общежитии, но соглашаются с доводами спасателей единицы.

Аргументы у местных железные — бывали наводнения и похуже. Старожилы вспоминают 1970-й год, когда Сож поднялся до 804 сантиметров и на улице Далекой дежурил теплоход.

Тем временем вода в Соже уже подошла к отметке 621 сантиметр. И это, говорят спасатели, не предел. Пока река «плюсует», усиленный режим дежурств для сотрудников МЧС и ОСВОД сохраняется.

Фото: "Белка"

Фото: "Белка"

Фото: "Белка"

Фото: "Белка"

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