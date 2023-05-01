В Украине мужу лукашенковской пропагандистки грозит 15 лет тюрьмы
- 1.05.2023, 10:24
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Его обвиняют в госизмене.
Бывшему украинскому народному депутату от пророссийской партии ОПЗЖ Олег Волошину, который сбежал в Беларусь из Украины перед полномасштабным вторжением РФ, грозит 15 лет тюрьмы на основании двух уголовных производств
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Известно, что в течение 2020-2021 годов Волошин активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины. Ему объявлено подозрение по двум статьям, в частности — о госизмене.
«По данным контрразведки СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора. Находясь в рядах запрещенной партии ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нормативы относительно общественно-политической ситуации в нашем государстве. Также в своих многочисленных постах в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене», — рассказали в СБУ.
Примечательно, что Олег Волошин — муж лукашенковской пропагандистски Надежды Сас. Они сбежали в Беларусь за 11 дней до вторжения российских войск.
Волошин появлялся в эфире лукашенковского ТВ.