В Киевской области пиротехники обезвредили российскую крылатую ракету Х-55

В Киевской области пиротехники обезвредили российскую крылатую ракету Х-551
- 1.05.2023, 21:25
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Видеофакт.
Спасатели Киевской области обнаружили и ликвидировали остатки российской ракеты Х-55. Использовав пиротехническую машину тяжелого типа, работники ГСЧС обезвредили вражескую ракету.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
«На днях в одном из поселков Киевской области пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли крылатую ракету Х-55. С помощью пиротехнической машины тяжелый тип ракету транспортировали и ликвидировали контролируемым подрывом на специальном полигоне», - разъяснили спасатели.
«Помните: во время обстрела некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они могут взорваться в любой момент. То, что кажется частью, обломком также может содержать заряд и быть опасным. Не подбирайте такие «трофеи» и доверьте дело специалистам», - добавили в ГСЧС.