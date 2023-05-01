В Киевской области пиротехники обезвредили российскую крылатую ракету Х-55 1 1.05.2023, 21:25

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Видеофакт.

Спасатели Киевской области обнаружили и ликвидировали остатки российской ракеты Х-55. Использовав пиротехническую машину тяжелого типа, работники ГСЧС обезвредили вражескую ракету.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«На днях в одном из поселков Киевской области пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли крылатую ракету Х-55. С помощью пиротехнической машины тяжелый тип ракету транспортировали и ликвидировали контролируемым подрывом на специальном полигоне», - разъяснили спасатели.

«Помните: во время обстрела некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они могут взорваться в любой момент. То, что кажется частью, обломком также может содержать заряд и быть опасным. Не подбирайте такие «трофеи» и доверьте дело специалистам», - добавили в ГСЧС.

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