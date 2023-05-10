Названы самые надежные компактные автомобили
- 10.05.2023, 13:19
Они редко доставляют проблемы своим владельцам.
Эксперты назвали самые надежные компактные городские автомобили с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.
В Великобритании совместно со страховой компанией MotorEasy было проведено масштабное исследование, в рамках которого около 25 000 водителей рассказали об опыте эксплуатации своих авто. Также они поделились, насколько дорого им обходился ремонт.
В рейтинг вошли 25 самых надежных компактных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет. Они редко доставляют проблемы своим владельцам.
ТОП-25 самых надежных подержанных компактных автомобилей:
25. Hyundai i10
Рейтинг надежности: 85,3%
Годы выпуска: 2008 — 2013
Около 33% владельцев Hyundai i10 сталкивались с поломками. Чаще всего из строя выходили электроника и топливная система.
24. Opel/Vauxhall Corsa
Рейтинг надежности: 86,6%
Годы выпуска: 2014 — 2019
Opel Corsa часто выбирают начинающие водители. Модель имеет простое управление и редко выходит из строя.
23. Ford Fiesta (бензин)
Рейтинг надежности: 87,4%
Годы выпуска: 2008 — 2017
Бензиновые версии Ford Fiesta ломаются реже, чем дизельные. Основная проблема состоит в надежности подвески.
22. Hyundai i20
Рейтинг надежности: 88,1%
Годы выпуска: 2015 — 2020
Хэтчбек Hyundai i20 недорогой в обслуживании автомобиль с отличной надежностью. Только у 21% владельцев случались поломки.
21. Volkswagen Polo
Рейтинг надежности: 88,7%
Годы выпуска: 2009 — 2017
Примерно 22% владельцев Volkswagen Polo сообщили о поломках. Многие из них связаны с электроникой.
20. Peugeot 207
Рейтинг надежности: 89,2%
Годы выпуска: 2006 — 2012
У Peugeot 207 редко возникают серьезные поломки. Многие автомобили удавалось отремонтировать достаточно быстро и дешево.
19. Hyundai i20
Рейтинг надежности: 90,0%
Годы выпуска: 2009 — 2015
Всего у 21% владельцев Hyundai i20 случались поломки. В основном они были связаны с кузовом и электроникой.
18. Audi A1
Рейтинг надежности: 90,1%
Годы выпуска: 2010 — 2018
Самая компактная модель Audi оказалась одной из самых надежных. Слабым местом Audi A1 является электроника.
17. Skoda Fabia
Рейтинг надежности: 90,3%
Годы выпуска: 2015 — 2021
Около 18% владельцев Skoda Fabia беспокоили проблемы с кондиционером и аккумулятором. К счастью, многие поломки удавалось устранить в краткие сроки.
16. Mini Cooper (бензин)
Рейтинг надежности: 90,4%
Годы выпуска: 2014 — наше время
Бензиновый хэтчбек Mini Cooper оказался довольно надежным. Только у 13% автомобилей были обнаружены поломки.
15. Toyota Yaris
Рейтинг надежности: 91,9%
Годы выпуска: 2006 — 2011
Около 19% владельцев Toyota Yaris сообщили о поломках. Многие из них были связаны с аккумулятором.
14. Nissan Micra
Рейтинг надежности: 92,0%
Годы выпуска: 2002 — 2010
Главным преимуществом Nissan Micra является низкая стоимость обслуживания. Владельцы в среднем платили около 250 долларов за ремонт своих автомобилей.
13. Dacia/Renault Sandero
Рейтинг надежности: 92,1%
Годы выпуска: 2013 — 2020
Только у 25% автомобилей модели Sandero были обнаружены поломки. Многие неисправности были устранены за счет производителя.
12. Kia Picanto
Рейтинг надежности: 92,2%
Годы выпуска: 2011 — 2017
Самый компактный автомобиль Kia обладает достойной надежностью. Только у 18% автомобилей возникали поломки.
11. Kia Rio
Рейтинг надежности: 92,6%
Годы выпуска: 2011 — 2017
Kia Rio редко выходит из строя. Самой распространенной проблемой модели являются тормозная система и электроника.
10. Hyundai i10
Рейтинг надежности: 92,8%
Годы выпуска: 2014 — 2020
Новое поколение Hyundai i10 оказалось надежнее своего предшественника. Главным недостатком модели является проблема с надежностью тормозной системы.
9. Citroen C1
Рейтинг надежности: 93,3%
Годы выпуска: 2014 — наше время
Citroen C1 оказался самой надежной моделью французского автопроизводителя. Единственной проблемой является тормозная система.
9. Skoda Citigo
Рейтинг надежности: 93,3%
Годы выпуска: 2012 — 2020
Skoda Citigo обладает не только отличной экономностью, но и надежностью. Только у 13% автомобилей были обнаружены неисправности.
7. Honda Jazz
Рейтинг надежности: 94,3%
Годы выпуска: 2008 — 2015
У 14% автомобилей модели Honda Jazz были обнаружены поломки. В основном они были связаны с кондиционером и кузовом.
6. Mazda 2
Рейтинг надежности: 95,5%
Годы выпуска: 2007 — 2015
Mazda 2 оказалась очень надежным автомобилем. Только у 8% авто происходили поломки.
5. Volkswagen Up
Рейтинг надежности: 96,9%
Годы выпуска: 2012 — наше время
Volkswagen Up оказался надежнее соплатформенных Skoda Citigo и Seat Mii. Около 17% владельцев модели сообщили о поломках.
4. Hyundai iX20
Рейтинг надежности: 97,0%
Годы выпуска: 2010 — 2019
Микровэн Hyudai iX20 оказался не только практичным, но и надежным. Многие поломки удавалось устранить быстро и дешево.
3. Suzuki Swift
Рейтинг надежности: 98,1%
Годы выпуска: 2010 — 2017
Единственной проблемой Suzuki Swift оказался аккумулятор. С такой поломкой сталкивались около 6% владельцев модели.
2. Toyota Yaris
Рейтинг надежности: 98,6%
Годы выпуска: 2011 — 2020
Toyota Yaris оказался очень надежным автомобилем. Чаще всего поломки были связаны с подвеской.
1. Honda Jazz
Рейтинг надежности: 100%
Годы выпуска: 2015 — 2020
Все владельцы Honda Jazz рассказали, что у них не происходили серьезные поломки во время эксплуатации. Они также отметили высокую практичность модели.