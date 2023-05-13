Возле границы с Беларусью взорвался военный вертолет РФ 8 13.05.2023, 12:53

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Иллюстрационное фото

Очевидцы сообщают о попадании ракеты.

В Клинцах в Брянской области РФ, недалеко от границы с Беларусью, в воздухе взорвался военный вертолет российской армии.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

«Возможно, был поражен ПВО», — уточняет ВЧК ОГПУ.

Перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, после — рухнул в частном секторе прямо на жилой дом. Информация о пострадавших уточняется, пишет «База».

Очевидцы говорят, что вертолет в Клинцах был поражен ракетой.

После падения вертолета в Клинцах начался пожар.

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