Возле границы с Беларусью взорвался военный вертолет РФ

Возле границы с Беларусью взорвался военный вертолет РФ8
- 13.05.2023, 12:53
- 3,148
Очевидцы сообщают о попадании ракеты.
В Клинцах в Брянской области РФ, недалеко от границы с Беларусью, в воздухе взорвался военный вертолет российской армии.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
«Возможно, был поражен ПВО», — уточняет ВЧК ОГПУ.
Перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, после — рухнул в частном секторе прямо на жилой дом. Информация о пострадавших уточняется, пишет «База».
Очевидцы говорят, что вертолет в Клинцах был поражен ракетой.
После падения вертолета в Клинцах начался пожар.