Момент взрыва военного вертолета РФ рядом с Беларусью попал на видео

Момент взрыва военного вертолета РФ рядом с Беларусью попал на видео9
- 13.05.2023, 13:50
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На месте падения образовалась огромная воронка.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Клинцах в Брянской области РФ, в 40 км от границы с Беларусью, в воздухе взорвался военный вертолет российской армии.
Момент взрыва вертолета в Клинцах попал на видео. Судя по кадрам, вертолет скорее всего сбили в воздухе ракетой. После взрыва вертолет разваливается в воздухе.
Экстренные службы Брянской области РФ утверждают, что вертолет якобы «упал из-за пожара двигателя».
На месте падения образовалась огромная воронка.