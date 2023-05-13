Момент взрыва военного вертолета РФ рядом с Беларусью попал на видео 9 13.05.2023, 13:50

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На месте падения образовалась огромная воронка.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Клинцах в Брянской области РФ, в 40 км от границы с Беларусью, в воздухе взорвался военный вертолет российской армии.

Момент взрыва вертолета в Клинцах попал на видео. Судя по кадрам, вертолет скорее всего сбили в воздухе ракетой. После взрыва вертолет разваливается в воздухе.

Экстренные службы Брянской области РФ утверждают, что вертолет якобы «упал из-за пожара двигателя».

На месте падения образовалась огромная воронка.

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