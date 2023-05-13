СМИ: Рядом с Беларусью сбили два российских вертолета и самолет Су-34 13.05.2023, 14:27

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В Брянской области РФ введен план «Перехват».

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Клинцах в Брянской области РФ, в 40 км от границы с Беларусью, в воздухе взорвался военный вертолет российской армии.

Момент взрыва вертолета в Клинцах попал на видео. Судя по кадрам, вертолет скорее всего сбили в воздухе ракетой. После взрыва вертолет разваливается в воздухе.

По данным телеграм-канала 112, в Брянской области могли упасть сразу два вертолета — один в Клинцах, второй в городе Стародуб.

«Информации о пострадавших и причинах катастроф пока нет. Экстренные службы направляются на место крушение второго вертолета в Стародуб», – пишет ресурс.

Также публикуется видео предположительного момента падения вертолета у Стародуба.

Позже стало известно, что российский военный истребитель Су-34 также разбился в Брянской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Российские СМИ сообщили, что в Брянской области введен план «Перехват».

По их данным в регионе разыскивают «диверсантов», которые могут быть причастны к падению вертолетов Ми-8 и самолета Су-34. По версии следствия вертолеты и самолет могли быть сбиты с территории России.

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