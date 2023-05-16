Особенности диагноза: Лукашенко уже не выздоровеет 9 16.05.2023, 7:49

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Диктатор будет кочевать по больницам от одной госпитализации до другой.

Лукашенко вчера «досрочно» появился на публике после госпитализации.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что Александр Лукашенко может появиться на людях уже во вторник. Однако, его странные фото были опубликованы пресс-службой вчера, 15 мая.

«Проблемы с сердцем, проблемы с эндокринной системой, проблемы с общим самочувствием. Однако, после всех исследований пришли к выводу, что операция пока не нужна. Идет лечение, сам Лукашенко после информационной шумихи хочет появиться на людях во вторник и успокоить. Стоит отметить, что добиться сильного улучшения самочувствия уже не получится. Так и будет с госпитализациями», - рассказал ВЧК-ОГПУ источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, «на ноги» Лукашенко ставят врачи из Москвы, в том числе из центра им Бакулева.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

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