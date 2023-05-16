Стала известна программа Ночи музеев в Беларуси 16.05.2023, 22:16

Музей «Берестье»

От бесплатного входа до билетов за 24 рубля.

По традиции, 18 мая отмечается Международный день музеев. В 2023 году в Беларуси его тема -«Музеи, устойчивое развитие и благополучие». Ночь музеев пройдет 20 и 21 мая. На указанные даты для своих посетителей учреждения культуры готовят особенные программы и распахивают свои двери в непривычное время. Как правило, не обходится без сюрпризов. КП собрал программы ночи музеев в Минске, а также по всей Беларуси и узнали стоимость за входной билет.

В Национальном художественном музее Ночь музеев пройдет под названием «Музейный квартал». Свои двери НХМ распахнет для посетителей 20 мая с 16 часов. Завершение программы запланировано на полночь. Программу пока не раскрывают, но посетителям рекомендует обратить внимание на главный корпус музея, ведь он встречает своих посетителей четырьмя колоннами, которые показывают основные его направления. Речь идет про отбор, сохранение, изучение и популяризация искусства.

Стоимость билета для взрослых составит 15 рублей, а для учащихся - 8 рублей.

В литературно-мемориальном музее Якуба Коласа приглашают на необычную программу, название которой «Кола(с) часу». Она запланирована на 20 мая с 14 часов до полуночи. Посетители смогут стать участниками своеобразного двигателя времени. Кроме того, у них будет возможность послушать музыку, потанцевать, нарисовать картину своей судьбы, стать театралом и многое другое. А еще обещают путешествие по секретных местах музея.

Стоимость входного билета составит 6 рублей, а для детей до 7 лет предусмотрен свободный вход. Вместе с тем, в музее предупредили, что на некоторые мероприятия отдельная стоимость.

В музее Янки Купалы Ночь музеев пройдет под названием «Шукайце жанчыну». Интерактивная программа состоится 20 мая с 18 до 23 часов. В эту ночь фонды музея откроют 7 уникальных предметов с интересной историей, которые принадлежали неизвестным. Кому именно - это будут выяснять во время квеста. А еще запланировано фолк-дискотека от группы «Арацэя». Кроме того, первым 50-ти посетителям обещают подарить ручку с автографом Купалы.

Стоимость билета составит 10 рублей. В музее предупредили, что можно будет рассчитаться только наличными.

Национальный центр современных искусств приглашает 20 мая с 20 до 00.30 часов на «Сны о Японии». Посетителям обещают перфоманс по созданию скульптуры по мотивам гравюр, арт-медитации с поющими чашами, дегустация чая, а также актуальная японская музыка, мастер-класс «Каллиграфическое рисование карпа кои плоским пером» и многое другое. Стоимость единого билета составляет 20 рублей.

Впервые музей истории медицины Беларуси Республиканской научной медицинской библиотеки откроет свои двери 18 мая с 18 до 22 часов. Ночь музеев пройдет под названием «4х4». Так, на протяжении четырех часов и сразу на четырех площадках посетители смогут приумножить свои знания. Для гостей приготовили занимательный квест, целебные чаи по проверенным рецептам, интеллектуальную битву, а также интерактивную площадку «Военная медицина времен Первой мировой войны». Вход на мероприятия бесплатный. Музей находится по адресу улица Фабрициуса, 28.

В музее-заповеднике «Несвиж» Ночь музеев пройдет под названием «Мистерия Несвижского дворца», которая состоится 20 мая в 19 часов. Посетителям обещают мистическую экскурсию, неожиданное появление исторических персонажей. Кроме того, запланировано выступление ансамбля «Хорошки», фортепианного трио «ТриоТайм» и государственного Камерного оркестра Беларуси.

Стоимость билета для взрослых составил 24 рубля, а для школьников и студентов билет обойдется в 16 рублей. Их можно приобрести в день проведения Ночи музеев во дворце.

В Мирском замке для посетителей предложат «Музейное перевоплощение». В программе, которая состоится 18 мая с 10 до 18 часов, запланированы театрализованные экскурсии, а еще на протяжении всего дня будут обучать желающих старинным танцам. Кроме того, будет возможность ознакомиться с секретами изготовления вытинанок. А еще в 10, 12 и 15 часов гостей будет приветствовать замковая пушка.

Стоимость билетов для взрослых составит 14 рублей, а для учащихся и студентов – 7 рублей.

В музее истории Могилева (Ратуша) 19 мая с 18 до 23 часов Ночь музеев пройдет под названием «Ключи от прошлого». В программе запланированы мастер-классы, инклюзивный арт-проект, средневековые танцы и музыка, театральные постановки и многое другое.

Мероприятия пройдут как в Ратуше, так и в выставочном зале. Стоимость единого билета для взрослых составит 6 рублей, для детей - 3 рубля. Для детей до 7 лет предусмотрен бесплатный вход.

Во дворце Румянцевых-Паскевичей в Гомеле посетителям предложат программу «В пути в музей». Она состоится 20 мая с 19 до 22 часов. Гостям предложат авторские экскурсии, поэтический променад в XIX век, световое шоу и музыку от Моцарта от Морриконе, интеллектуальные игры и многое другое.

Стоимость билета для взрослых составит 15 рублей, а для школьников, студентов и пенсионеров билет обойдется в 10 рублей.

В Брестском областном краеведческом музее Ночь музее состоится 20 мая в 19 часов. Гостей ждет выступление оркестра 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады, танцевальный мастер-класс, викторины и даже домашний спектакль «Лесной оркестр».

Кроме того, в филиале «Спасенные художественные ценности» 19 мая в 18.15 пройдет мероприятие «Японская мозаика», приуроченное в Ночи музеев. Ожидается открытие выставки «Поэзия японского кимоно», лекция о кимоно, презентация-концерт «Музыка Страны восходящего солнца» в исполнении учащихся Брестского музыкального колледжа им. Р. Ширмы и многое другое. Вход по билетам музея.

В Гродненском государственном музее истории религии Ночь музее состоится 20 мая. Начало программы запланировано на 19.30. Посетителям обещают мастер-классы по каллиграфическому письму, песнопения православного хора, экзотическую музыку китайских народных инструментов и многое другое. Кроме того, мировые хиты исполнит группа Want Band, а еще будет концерт эстрадно-симфонического оркестра «Nota Band» и веселое выступление артистической группы группы «Дзеўкі гарадзенскія» из Гродненского театра кукол.

Стоимость билета составит 30 рублей.

В арт-центре и музее Марка Шагала в Витебске в Ночь музеев, которая состоится 18 мая с 18 часов, предложат посетителям мастер-классы, к примеру, по созданию мультфильмов и росписи ткани, а также квесты и кинопоказы. Вход на мероприятия свободный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».