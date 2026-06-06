Названы необычные причины, по которым кошка засыпает в ногах 6.06.2026, 12:00

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Не только ради тепла.

Не все любители животных знают, почему кошка спит в ногах у хозяина или другого человека. А, как оказывается, причин может быть несколько.

Те, кто придерживаются мысли, что пушистики достаточно эгоистичные создания, могут подумать, что кот выбирает место для сна только исходя из соображений собственного комфорта, однако в ролике на TikTok-канале Cats Psy, указывается целый ряд причин, которые могут объяснить такое поведение животных.

Что означает, если кошка спит в ногах

По сведениям авторов видео, во-первых, это может обозначать, что животному нравится то тепло, которое исходит от тела человека, в ногах у которого оно примостилось, однако при этом у него нет желания быть слишком близко или быть зажатым на протяжении ночи.

Во время сна хвостатые наиболее беззащитны. Поэтому, если кошка спит в ногах, это может значить, что она чувствует себя в полной безопасности с тем, кто находится рядом и может полностью расслабиться. То есть, такой выбор места для отдыха можно считать комплиментом от пушистика.

В ролике указывается еще один вариант того, что значит, если кошка спит в ногах. Есть предположение, что в таком месте животное может видеть дверь, из которой может появиться источник потенциальной опасности, и при этом как бы присматривать за своим человеком. Возможно, кот таким образом выполняет функцию миниатюрного ночного стража.

Почему кошка спит в ногах – что говорят ученые

Научных исследований, которые бы объясняли, что значит, когда кошка спит в ногах, нет.

Однако есть исследование, опубликованное на Current Biology, в результате которого экспериментально доказано, что у кошек могут формироваться к людям разные типы привязанности:

Надежный.

Тревожный.

Тревожно-избегающий.

Такие же типы привязанности выделяют у людей.

То есть, можно найти психологическое объяснение того, почему животное ложится спать возле конкретного человека: это может быть поиском близости и проявлением доверия.

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