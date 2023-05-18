Кто прилетел в Беларусь спецбортом из Москвы? 3 18.05.2023, 9:43

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Этот же самолет приземлился в Минске в день, когда Лукашенко попал в реанимацию.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера в Беларусь опять прилетел спецборт ФСБ России, который уже был в стране 18 августа, в день госпитализации Лукашенко.

В Национальном аэропорту «Минск» в 18:21 приземлился Sukhoi Superjet 100-95B специального летного отряда «Россия» с регистрационным номером RA-89040, который следовал рейсом RSD304 из Москвы в Минск.

Бортовые номера самолета Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523) идентичны номерам самолета, который приземлился 18 августа в Минске. Диктатор тогда попал в реанимацию.

Как сообщает liga.net, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ. Цель визита, а также информация о том, кто находится на борту, неизвестна.

По одной из версий, в Минск мог прилететь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин для участия в заседании Совета ПА ОДКБ, которое проходит в Минске 17-18 мая.

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