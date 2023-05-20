Лукашенко умер. Почти 12 Александр Кнырович, «Белсат»

20.05.2023, 8:40

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Зрелище было то еще, забористое.

На прошлой неделе смерть Александра Лукашенко вдруг стала почти реальностью. Немного не хватило. И началось.

Официальные государственные источники не выдавали в эфир ничего, их не хватало даже на ельцинское «работает с документами» и «рукопожатие крепкое».

Это, конечно, признак проблем их внутренней культуры. Есть ощущение, что «наши» представители информационной обслуги, в отличие от российских (конца 1990-х годов) живут в логике какого-то прямо сталинского окружения, в логике «бессмертного правителя», который просто не может вот так заболеть и умереть.

То есть сама мысль о том, что правитель может умереть, вводит их в ступор, приводит к невозможности предпринимать какие-либо самостоятельные действия. А уж представление о том, что он может заболеть и скончаться вот так, вполне буднично, вообще находится за пределами фантазий.

Нет, конечно «Желтые сливы» пытались что-то из себя выдавить, мол, «он еще вас всех переживет!» – но без фото, фактов и документов выглядело это очень по-детски, неубедительно.

Но наступил вторник, 15 мая, и нам продемонстрировали вертикального Лукашенко. Зрелище было то еще, забористое.

Болезнь оказалась правдой. Даже спокойная речь давалась с заметным усилием, а уж про прежнюю экспрессию не было и речи. И появление сильно отретушированной фотографии (большой привет мадам Тюссо!), а потом ее же, удивительной фотографии, исчезновение, лишь подлило масла в огонь, породило бесконечное количество мемов. Стало только хуже.

Лукашенко постепенно придет в форму. В рамках возрастной нормы и набора его личных, специфических хронических заболеваний. А их много. Да и где вы видели белорусского мужика, 70-летнего (почти) пенсионера – и без болезней?

Но история его временного исчезновения запустила обратный отсчет. Он умрет. Через месяц? Через год? Или через пять лет? Для истории неважно.

Теперь он «хромой… лебедь» в самом прямом смысле слова. Его финал на горизонте и к этому нужно быть готовым. Еще неделю назад он был великим и ужасным, а сегодня – старик с набором болезней. Так разрушается миф, так выглядит десакрализация.

Но что будет после?

Совершенно очевидно, что силовая часть режима, под (возможно) предводительством Виктора Лукашенко, постаралась бы не дать власти упасть. И на это им вполне хватило бы сил.

Дальше было бы сложнее. Нет там людей с такой животной страстью к личной власти, а окончание поддержки со стороны Кремля маячит где-то на горизонте вместе с призраком украинского контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий. И вопросов в этом сценарии больше чем ответов.

Но это было бы дальше. Однако не случилось. Пока. Теперь же есть время на «предсезонную» подготовку для обеих сторон.

Александр Кнырович, «Белсат»

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