Как отчистить нагар на утюге: пять чудо-способов 1 20.05.2023, 12:49

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Существует несколько домашних средств, которые сохранят поверхность прибора.

Передержанный на ткани или загрязненной поверхности утюг может покрыться нагаром, который начнет портить вещи во время их разглаживания. Чистка этого нагара – дело достаточно проблематичное, ведь он образуется под действием температуры, а следовательно пристает к поверхности очень крепко. При этом оттирать его абразивом – плохая идея, ведь это может повредить подошву утюга. И это не единственная ситуация, когда утюг нуждается в чистке.

Впрочем, существует несколько домашних средств, которые могут помочь с очисткой прибора. Издание Sante Plus собрало несколько вариантов.

Когда нужно чистить утюг

Есть несколько четких признаков, указывающих, что пора очищать прибор от нагара или накипи. Примерный список таков:

при глажке на вещах остаются полосы извести;

утюг оставляет липкие следы;

ухудшилось скольжение подошвы;

после утюжки на вещах появляются темные пятна.

Все это может привести к необратимому повреждению тонких и деликатных тканей, которые чаще всего нуждаются в разглаживании под высокой температурой. И дальше поговорим о домашних средствах, которые могут с этим помочь.

Белый уксус

Это средство лучше справится с накипью, возникающей из-за использования режима отпаривания. Уксус нужно в равных частях развести с водой и залить в резервуар утюга так, чтобы он был заполнен на треть.

Далее утюг включают в режим отпаривания и оставляют так на 5-10 минут, пока не испарится вся уксусная смесь. После этого резервуар нужно снова наполнить, но на этот раз мягкой водой – желательно дистиллированной или специально очищенной водой для утюжки. Заполненный утюг еще раз включают в режим отпаривания, чтобы смыть с него остатки минеральных отложений.

Впрочем, чтобы воспользоваться этим способом, нужно заранее ознакомиться с инструкцией к прибору. Не все изготовители допускают использование уксуса для очистки.

Пищевая сода

Этот продукт хорошо справится с загрязнениями именно на подошве утюга. Чтобы приготовить чистящую пасту, смешайте 2 столовые ложки сухой соды с 1 столовой ложкой воды. Получившуюся субстанцию нужно нанести на подошву утюга и обработать ее мягкой щеткой, например, старой зубной. При необходимости процедуру можно повторить. После этого остатки соды смывают небольшим количеством воды и протирают подошву досуха.

Газета и соль

Обычная поваренная соль может отчистить утюг до блеска. Но лучше брать мелкий помол или соль марки экстра. Чтобы воспользоваться этим способом, застелите газетой гладильную доску и обильно посыпьте ее солью. Установите утюг на максимальную температуру и круговыми движениями поводите им по слою соли. Далее дайте прибору остыть, сотрите с подошвы остатки средства и загрязнений влажной тканью и отполируйте ее сухим полотенцем.

Зубная паста

Это косметическое средство имеет абразивную структуру, но достаточно деликатную, чтобы не повредить зубы, соответственно, оно будет безопасным и для утюга. Главное условие – брать только пасту белого цвета. Окрашенные марки могут оставлять следы на подошве. Также избегайте зубной пасты в форме геля.

Наносить средство нужно на полностью холодный выключенный утюг. Натирают подошву с помощью мягкой щетки (можно воспользоваться старой зубной) и оставляют на несколько минут. Остатки пасты аккуратно удаляют с поверхности влажной губкой, пока подошва не будет чистой. После этого утюг вытирают досуха и устройство снова готово к использованию.

Жидкость для снятия лака

Средство, растворяющее лак для ногтей, справится и с загрязнениями подошвы утюга. Причем прилагать усилия для чистки не придется. Пропитайте ватный диск жидкостью для снятия лака и протрите им теплый утюг. Лучше всего подойдет жидкость с содержанием ацетона. Этот растворитель легко снимет загрязнение.

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