Колонны разбитой российской техники бегут из Мариуполя в Новоазовск 20.05.2023, 13:24

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Иллюстрационное фото

По войскам РФ в городе за сутки были нанесены два мощных удара.

Россияне после вчерашних и сегодняшних взрывов в Мариуполе начали перемещать потрепанную военную технику в Новоазовск.

О последствиях взрывов на территории оккупированного города сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он опубликовал фото последствий – оккупанты тянут по улицам города в Новоазовск ликвидированные российские бронеавтомобили «Тигр».

«Последствия вчерашнего «хлопка»: россияне тянут по улицам города в Новоазовск. «Тигры» что-то немного навсегда устали. Жаль, по улице не влачат тех нескольких десятков «хороших русских». Так бы хороший вышел парад на празднование Дня оккупации", – иронично пишет Андрющенко.

По словам советника, с 6 до 7 утра в Мариуполе была снова зафиксирована работа ПВО в Левобережном районе города.

Также Андрющенко сообщил, об активном перемещении в 8 утра российских вертолетов из направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера в результате удара ракетами по Мариуполю в районе аэропорта была ликвидирована база со 150 россиянами и ПВО РФ.

Сегодня утром по российским войскам в городе снова были нанесены мощные удары.

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