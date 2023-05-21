ВСУ поразили крылатой ракетой Storm Shadow командный пункт армии РФ в Мариуполе 1 21.05.2023, 10:09

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Опубликованы спутниковые снимки из аэропорта.

В сети появились спутниковые снимки, показывающие последствия мощных взрывов в Мариуполе 19 мая. Поражен передовой командный пункт российской армии на территории мариупольского аэропорта.

Снимки опубликовали общественный активист Сергей Стерненко и журналист Роман Бочкала. Тем временем россияне заявляют о «перехвате» 12 крылатых ракет «Storm Shadow» и снарядов HIMARS.

«Один из вчерашних ракетных ударов во временно оккупированном Мариуполе пришелся по зданию командного пункта аэропорта. На Гугл-карте это здание до удара. Следующий спутниковый снимок после. Думаю, будут еще плохие для россиян новости из Мариуполя», – отметил Стерненко.

Деталей по поводу результатов удара добавил Бочкала.

«ПВО Мариуполя перехватило ракеты», - говорили они… На спутниковых снимках SkyWatch видны повреждения от ракетного удара. Крылатая ракета Storm Shadow поразила передовой командный пункт российской армии на территории 2323-го радиотехнического батальона», – отметил журналист.

Тем временем в российском минобороны утром 20 мая заявила, что «средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS».

Как сообщал сайт Charter97.org, 19 мая в оккупированном Мариуполе произошли мощные взрывы. Прилеты зафиксированы в районе аэропорта.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко констатировал, что в результате «бавовны» 19 мая в районе Мариуполя 24 оккупанта были убиты, 37 получили разной ступней ранения, большинство – тяжелые. Уничтожено также значительное количество бронеавтомобилей «Тигр» и гусеничной техники.