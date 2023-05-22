Операция в Белгородской области охватила уже почти 5 км² 22.05.2023, 20:53

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Карта.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» продолжают операцию в Белгородской области. Они, вероятно, расположились на территории почти 5 квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

Согласно данным карты, так называемая «серая зона» в Белгородской области сейчас занимает площадь 4,93 квадратных километра.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что большая часть жителей Грайвороновского городского округа, где находится «серая зона», уже покинула территорию. Там проводится неофициальная эвакуация.

«У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность, покидают на личном транспорте», - добавил он.

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