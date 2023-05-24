Разница - $147: сравнили стоимость на брендовую обувь в Беларуси и Польше 2 24.05.2023, 11:42

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Особенно отличаются цены на модели американского бренда New Balance.

В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения российской армии в Украину известные бренды спортивных товаров, такие как Nike, New Balance, Adidas объявили о своем уходе из России. Беларусь была близка к аналогичному сценарию, однако на сегодняшний день фирменные магазины все еще продолжают функционировать в Минске.

МОST решил сравнить цены на аналогичные модели кроссовок в магазинах Беларуси и Польши и выяснить, где фирменную обувь покупать выгоднее.

NIKE

Мужские кроссовки Nike Air Max 270 покупателям в Беларуси обойдутся в 649 руб., в Польше стоимость данной модели составляет 525 руб. На 22 мая данная модель в беларусском магазине представлена со скидкой, с учётом которой её стоимость составляет 529 руб. Стоимость женских кроссовок Nike Air Max Excee в Беларуси равна 469 руб. (стоимость со скидкой — 382 руб.), в Польше за данный товар покупатели заплатят 385 руб.

Женские кроссовки Nike Pegasus Trail 4 GORE-TEX в Беларуси покупательницам обойдутся в 486 руб., в Польше — в 524 руб.

Мужские Nike Air Huarache Premium в Беларуси стоят 438 руб., в Польше — 455 руб. Стоимость женских Nike Air Huarache Craft в белoрусском магазине составляет 403 руб., в польском магазине данная модель без учёта действующей на 22 мая скидки составляет 419 руб., с учетом скидки — 256 руб.

Детские кроссовки Nike MD Valiant в Беларуси стоят 131 руб., в Польше — 140 руб.

Кроссовки для взрослых детей Nike Air Zoom Crossover в белoрусском магазине стоят 223 руб., в польском — 280 руб.

За детские кроссовки для бега Nike Flex Runner 2 покупатели в Беларуси и Польше заплатят аналогичную стоимость: 126 руб. Однако нюанс в том, что в белoрусском магазине размеры данной модели кроссовок представлены от 32 до 34 размера, а в Польше — от 17 до 35.

ADIDAS

Культовые женские кроссовки Adidas Forum Low Classic с цветовыми акцентами в белoрусском магазине стоят 423 руб., в польском — 349 руб.

Мужские кроссовки Adidas Ozelia в Беларуси стоят 423 руб., в Польше данные кроссовки не подразделяются на категории женских и мужских, а представлены на сайте в размерах от 35,5 до 46,5. Стоимость данной модели в польском магазине составляет 384 руб.

Однако данная модель представлена в категории «для подростков» с размерным рядом от 35,5 до 40 размера, стоимость которой составляет 244 руб.

Мужские кроссовки Adidas Superstar в белoрусском магазине стоят 399 руб., в польском магазине за данную модель и мужчины и женщины заплатят 384 руб.

Кроссовки Adidas Retropy F2 в магазинах обеих стран представлены со скидкой. В Беларуси данная модель без учёта скидки стоит 399 руб., со скидкой — 200 руб. Стоимость данной модели в Польше без учёта скидки — 279 руб., со скидкой — 237 руб.

New Balance

Кроссовки New Balance 530 унисекс в Беларуси стоят 599 руб., в Польше — 350 руб.

За мужские кроссовки New Balance 574 в белoрусском магазине покупатели заплатят 579 руб., в польском — 350 руб. Женские New Balance 327 покупательницам в Беларуси обойдутся в 720 руб. В Польше данная модель стоит 350 руб.

Мужские кроссовки New Balance Fresh Foam X в Беларуси стоят 720 руб., в Польше на данную модель распространяется скидка, с учётом которой стоимость кроссовок составляет 371 руб., без учета скидки стоимость данной модели — 525 руб.

Выбор детских моделей New Balance на польском сайте в несколько раз превышает количество представленных моделей на белорусском сайте. К сожалению, аналогичных моделей в магазинах обеих стран журналисты не нашли.

Где, по итогу, дешевле?

Большинство моделей брендовой обуви в Польше стоят значительно дешевле, чем в Беларуси, особенно, обувь американского бренда New Balance.

Кроме того, если оттолкнуться от минимальной заработной платы в Беларуси и Польше, разница в ценах кратно впечатляет.

По данным из открытых источников минимальная заработная плата в Беларуси составляет 554 белoрусских рубля, а в Польше — 2 306 белoрусских рублей (3 490 злотых).

Соответственно, для некоторых белoрусов покупка такой обуви недосягаема. В то время, как самые дорогие кроссовки из подборки — мужские кроссовки Nike Air Max 270 составляют всего 23% от минимальной заработной платы в Польше.

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