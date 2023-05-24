Как Путин теряет контроль над границами РФ 24.05.2023, 13:25

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фото: getty images

Российские добровольцы провели уже три успешных рейда.

Добровольцы из «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» отчитались об успешном рейде в Белгородскую область. Это уже третий «заход» воюющих на стороне Украины россиян вглубь территории РФ.

Сайт Charter97.org посмотрел, как Кремль теряет контроль на границами РФ.

Горячая весна

Второй день весны в России начался с сообщений пропагандистских СМИ о том, что в Брянской области «велись бои с ДРГ, которая проникла на территорию региона». Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса».

Движение опубликовало видео, чтобы показать, что «русские люди могут бороться за свою свободу».

Боец «Русского добровольческого корпуса» рассказал, что их группа успешно перешла границу, а затем вернулась из Брянской области:

— Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали.

Ранее бойцы РДК озвучили планы по военным действиям на территории Российской Федерации. Они считают, что когда ВСУ выйдут на границы с РФ, то украинская армия не сможет их остановить, они пересекут границы. Тогда в РФ начнется гибридная война — точно такая же, как в 2014 году, когда Россия вторглась на Донбасс. Причем РДК, будучи многочисленным, планирует войти также в Курскую, Белгородскую и другие соседние области РФ.

В РДК считают, что такой марш-бросок не вызовет противления в международном сообществе. Потому что в ответ на вопрос «на Россию напали?» будет ответ «нет, это же русские, проводят разборки русских с русскими, это их право на самоопределение».

Совбез не помог

После событий в Брянской области Путин созвал Совбез для обсуждения произошедшего. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в комментариях российским СМИ сообщил, что обстоятельства «нападения» тщательно разберут, а по итогу расследования будут приняты меры, чтобы не допустить похожих инцидентов в дальнейшем.

Видимо, выводы так и не были сделаны, потому что 6 апреля бойцы «Русского Добровольческого Корпуса» в очередной раз устроили вылазку в одно из сел Брянской области. РосСМИ сообщили, что погрануправление ФСБ якобы вступило в бой с 20 «диверсантами».

«Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили укрыться, на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты», – прокомментировал рейд представитель РДК.

Отмечается, что бойцы зашли в село Случевск Брянской области.

Стоит отметить, что российский Случевск находится в 11 километрах от украинского населенного пункта Гремяч, который периодически войска РФ обстреливают из минометов.

Позже украинской разведке удалось перехватить разговор о боях в Брянской области. Военнослужащий РФ рассказал о большом количестве жертв среди оккупантов. Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии, также было большое количество раненых. Кроме того, был выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.

Дальше — больше

22 мая отряды «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» организовали уже третий рейд в Белгородскую область РФ. Российские добровольцы зашли на территорию контрольно-пропускного пункта Грайворон на военной технике и заняли село Козинка.

В ходе операции был ранен замглавы администрации города Грайворон Анатолий Бляшенко. Позже российские повстанцы заявили о захвате военной техники, а также про успешные бои с силами ФСБ.

«Цели операции были успешно достигнуты. В ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23 мая, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии», – заявил представитель Легиона «Свобода России».

В РФ объявили о начале «контртеррористической операции» (КТО) в Белгородской области, а также вывезли из региона хранящееся тактическое ядерное оружие со складов в районе Грайворона. 23 мая режим «КТО» уже был отменен, но бойцы «Русского добровольческого корпуса» опубликовали видео, на которых можно заметить, как они перемещаются по Белгородской области на технике уже после объявления там отмены режима контртеррористической операции.

На следующий день, 24 мая, СМИ сообщили, что российские добровольцы прорвались и в Курскую область РФ.

Украинский OSINT-аналитик Александр Коваленко проанализировал сообщения легиона «Свобода России» и «Русского Добровольческого Корпуса». В итоге выяснилось, что бойцы удерживают на территории РФ участок, протяженностью около 40 км.

Российский нарратив возвращается в РФ

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство в содействии атаке. Он подверг критике российское Минобороны за неспособность укрепить границы и защитить Россию.

«Россия пыталась создать на территории Украины «народные республики», две кое-как удалось создать, но сейчас весь этот российский нарратив возвращается в РФ в виде установления якобы «Белгородской народной республики», — заявил в интервью Charter97.org словацкий политолог, президент Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорий Месежников.

Экс-замглавы СБУ, генерал-майор в запасе Виктор Ягун считает, что в России есть люди, которые не хотят жить по бандитским законам, нарисованным в Кремле. Их действия наносят серьезный информационно-психологический удар по репутации российских властей.

«В мире теперь все будут говорить про нестабильность российской власти, про невозможность сохранить красивую конструкцию этого режима, про невозможность реально защитить свои границы», — заявил генерал-майор.

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