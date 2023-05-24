Экзамен на знание польского языка для белорусов: кому, зачем и когда нужно сдавать 24.05.2023, 14:51

Есть несколько важных нюансов.

Знание польского языка значительно упрощает жизнь иностранца в Польше, а его изучение открывает гораздо больше перспектив при поиске работы, обучении и легализации. Существуют случаи, когда иностранцам нужно документально подтвердить знание польского языка, чтобы учиться, работать в некоторых профессиях или получить гражданский статус в Польше. Как это сделать рассказал MOST.

С точки зрения польского законодательства существует только один способ подтверждения знания польского языка иностранцем — сертификат (Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), выданный государственной комиссией. В сертификате указывается уровень владения языком по европейской системе CEFR. Сам он выдается на бланке единого образца и действует бессрочно.

Когда понадобится сертификат в Польше?

К самым распространённым случаям, когда иностранцу нужен сертификат о знании польского языка относятся:

- поступление в ВУЗы и другие учебные заведения (разные уровни);

- получение карты долгосрочного резидента ЕС (уровень В1);

- получение польского гражданства (уровень B1);

- трудоустройство по определенным профессиям, имеющим отношение к работе с гражданами (разные уровни, в зависимости от квалификации).

Обычно в списке необходимых документов сертификат обозначается как «документ, подтверждающий знание польского языка» или аналогичной формулировкой.

Как получить сертификат и сколько это стоит?

Самый простой способ — сдать специализированный государственный экзамен, который проходит несколько раз в год во всех крупных городах Польши. Во время испытания проверяют понимание на слух, восприятие письменного текста, знание грамматики, умение писать и говорить.

Результаты экзамена сообщают через два месяца после сдачи, ещё месяц уйдет на изготовление сертификата, при положительном результате.

Стоит сказать, что экзамен платный и его цена от 120 до 180 евро в зависимости от уровня (А-С), который вам нужен. Ещё 20 евро придется доплатить за выдачу сертификата. Стоимость при неудачной попытке не возвращается.

Для детей до 18 лет экзамен на любой уровень знания языка стоит 90 евро.

Ближайшие экзамены в 2023 году на получение сертификата знания польского языка пройдут 24-25 июня и 18-19 ноября.

Актуальное расписание и полный список площадок (не только в Польше, но и за рубежом), где принимают экзамен публикуется на сайте Государственной комиссии по подтверждению владения польским языком как иностранным.

Кому экзамен сдавать не нужно?

Есть категория лиц, которые могут получить сертификат без сдачи экзамена, вот основные из них:

- лица, рожденные на территории Польши;

- лица, имеющие аттестат о среднем образовании, полученном в Польше;

- выпускники ВУЗов и полицеальных школ с польским языком обучения.

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