Лукашенко испугался «белгородского сценария» 25.05.2023, 9:05

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Диктатор будет просить гарантии в Кремле?

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко снова отправился к российскому диктатору Путину, хочет его предыдущая поездка закончилась 6-дневным исчезновением.

Зачем Лукашенко снова поехал к Путину, об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По мнению эксперта, прежде всего белорусскому диктатору нужны деньги, поэтому он снова едет в РФ с протянутой рукой.

Вторая причина – события в Белгородской области. Ступак считает, что самопровозглашенный правитель боится повторения «белгородского сценария» на своей территории.

«Лукашенко ни разу не высказался, хотя постоянно высказывается на любую тему, о Белгородщине, о той ситуации, о РДК. Вообще ничего. Кроме того, они строят блокпосты в Гомеле, укрепляются со своей стороны. Я думаю, что он поехал попросить какие-то гарантии, что Россия поддержит Беларусь в случае, если такая же история произойдет с Беларусью. Например, когда полк Калиновского, бойцов, которые воюют за Украину на территории Украины, попытаются просто вернуться домой. Лукашенко, видимо, хочет заручиться поддержкой, получить какие-то письменные гарантии, или попросить технику и людей, чтобы они стали на границе. Но главная цель — деньги, которых у Беларуси нет. Единственный источник денег — РФ», – говорит эксперт.

Напомним, что сегодня 24 мая диктатор Лукашенко снова посетил Москву. Там он принял участие 24 мая в Евразийском экономическом форуме.

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