Чем подкормить огурцы в жару 25.05.2023, 19:24

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Не будут увядать и желтеть.

Огурцы – незаменимый источник витаминов и микроэлементов. Они содержат белки и клетчатку, кальций, каротин, магний, железо, фолиевую кислоту, витамины группы В, С, А, РР, Е, Н, полезны для нормализации работы сердца, улучшения работы желчного пузыря и используются как важный диетический компонент.

Огурцы, выращенные на собственной грядке, гораздо полезнее, чем тепличные или купленные в магазине. Но есть одна проблема – летняя жара может запросто уничтожить урожай, плоды увянут и пожелтеют. Чем подкормить огурцы летом – читайте в материале «Обозревателя».

Огурцы любят теплую погоду и умеренную влажность. Эксперты выяснили, что идеальной температурой для этой культуры является +25 +28° C днем и не ниже +16° C ночью. Если же в летнее время температура достигает более +32 °C, огурцы начнут страдать. Некоторые сорта перестают цвести и формировать плоды, другие могут прекратить рост, пожелтеть, стать хилыми и, в конце концов, увянуть.

Опытные огородники заранее выбирают для огурцов частично затененные места на грядках. Можно даже осторожно покрыть грядку спанбондом – этот материал эффективно оградит растения от солнечных лучей.

Однако наибольшее внимание следует обратить именно на режим полива. В жару поливать огурцы нужно часто и обильно. Лучше выбрать для полива утренние или вечерние часы. Важно не слишком заливать растения, чтобы избежать грибковых инфекций.

Если температура превышает +30°C, поливать огурцы необходимо ежедневно . Полезным будет мульчирование перегноем – это поможет предотвратить образование корки на поверхности грунта, обеспечит питание корневой системе и сократит время высыхания почвы. Мульчирование рекомендуют проводить еженедельно.

Полезными будут калийные удобрения. Калий будет способствовать более легкой адаптации растений к тепловому стрессу. Приготовить подкормку очень просто. В емкость наливаем 10 литров воды, добавляем 1 столовую ложку сульфата калия и размешиваем до полного растворения. После этого поливаем огурцы под корень.

Для опрыскивания листьев идеально подойдет настой из помидорной ботвы и циркона. Ботву помидоров следует положить на дно ведра и залить водой. После семидневного замачивания разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды и добавьте 1 ампулу циркона. Опрыскивание рекомендуют производить утром или вечером.

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