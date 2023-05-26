Гигантский зубр на трассе М1 стал светиться и моргать 26.05.2023, 9:57

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Посмотрите, как это выглядит.

Огромная скульптура зубра у трассы М1 Брест — Москва снова преобразилась. Фигуру подсветили, также у нее появились «горящие» глаза. Об этом сообщили в Брестском облисполкоме.

Металлическая скульптура появилась у трассы вблизи деревни Петковичи еще в 2003 году. Ее изготовили Пинском судоремонтно-судостроительном заводе к «Дожинкам». Высота зубра около 20 метров, длина — 28 метров, а весит исполин 70 тонн.

В конце 2022 года скульптуру отремонтировали: заменили некоторые металлические листы, проверили швы, покрасили и обработали изнутри.

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