Гигантский зубр на трассе М1 стал светиться и моргать
- 26.05.2023, 9:57
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Посмотрите, как это выглядит.
Огромная скульптура зубра у трассы М1 Брест — Москва снова преобразилась. Фигуру подсветили, также у нее появились «горящие» глаза. Об этом сообщили в Брестском облисполкоме.
Металлическая скульптура появилась у трассы вблизи деревни Петковичи еще в 2003 году. Ее изготовили Пинском судоремонтно-судостроительном заводе к «Дожинкам». Высота зубра около 20 метров, длина — 28 метров, а весит исполин 70 тонн.
В конце 2022 года скульптуру отремонтировали: заменили некоторые металлические листы, проверили швы, покрасили и обработали изнутри.