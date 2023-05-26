«Думал, что дом упадет»: взрывы в Краснодаре вызвал панику у россиян 7 26.05.2023, 10:07

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Люди выбегали на улицу.

В российском Краснодаре утром 26 мая произошли масштабные взрывы. В результате удара был поврежден фасад одного из жилых домов.

Об этом сообщают в российских Telegram каналах. По предварительной информации, Краснодар был атакован двумя беспилотниками, передает obozrevatel.com.

По словам очевидца, между взрывами прошло около 12 минут. Местные жители не на шутку испугались и выбежали из дома на улицу.

«Я думал у нас дом сейчас упадет», – рассказывает россиянин.

Он отметил, что минимум один из беспилотников был сбит. Скорее всего этот беспилотник и упал на дом местных жителей.

Позже российские официальные источники подтвердили информацию об ударе по Краснодару. Так, сообщается, что взрыв произошел в 4:17 утра по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

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