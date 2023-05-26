От Милошевича к Путину 26.05.2023, 18:55

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После сообщения о выдаче ордера хозяин Кремля практически не покидает территорию РФ.

Пять лет после объявления в розыск сербский генерал-полковник Ратко Младич, обвиняемый в совершении военных преступлений и геноциде в связи с осадой Сараево и резней в Сребренице во время гражданской войны в бывшей Югославии, скрывался от международного правосудия. В 2011 году он был арестован в Сербии, экстрадирован в Гаагу, где шесть лет спустя выслушал приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) – пожизненное заключение, пишет «Немецкая волна».

МТБЮ: за 25 лет – 142 судебных процесса

Трибунал, полное название которого «Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенных на территории бывшей Югославии с 1991 года», был создан 30 лет назад на основании резолюции СБ ООН № 827 от 25 мая 1993 года.

Он стал стал первым после Нюрнбергского трибунала и Международного военного трибунала для Дальнего Востока международным органом для рассмотрения дел о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Последний уголовный процесс в МТБЮ был завершен в 2017 году. Всего же за 25 лет было им было проведено 142 судебных процесса (в том числе 92 – против сербов, 33 – хорватов, 8 – косовских албанцев, 7 – боснийских мусульман и 2 – против македонцев). Кроме Младича, трибунал рассматривал обвинения против бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, скончавшегося во время процесса, и экс-президента Республики Сербской Радована Караджича, которого в итоге приговорили к пожизненному заключению.

МТБЮ в некотором смысле послужил прообразом для созданного в 1994 году Международного уголовного трибунала по Руанде, рассматривавшего дела по обвинению в геноциде хуту против тутси, в ходе которого в этой африканской стране за четыре месяца было убито до миллиона человек.

Пионеры международной юриспруденции

Вольфганг Шомбург (Wolfgang Schomburg) был первым судьей из Германии в МТБЮ и также работал в Международном трибунале по Руанде. В интервью н подчеркнул важность двух этих юридических органов для создания Международного уголовного суда (МУС), который также находится в Гааге. Именно МУС недавно выдал ордер на арест президента России Путина – за незаконную депортацию украинских детей в Россию в ходе вторжения РФ в Украину.

- Все, что делает МУС, было бы невозможно без подготовительной работы этих двух специальных трибуналов. Они показали, что при наличии политической воли можно привлечь к ответственности даже самых высокопоставленных лиц, включая президентов и руководителей государства, – указывает Шомбург.

И считает, что это касается и Путина: «Доказательства, по факту насильственной депортации детей кажутся мне достаточными». Но немецкий юрист убежден, что это далеко не все: «Я вижу неопровержимые доказательства, основанные на публичных заявлениях, с которыми мы все знакомы, позволяющие поставить вопрос о привлечении россиян к ответственности за геноцид и за уничтожение Украины как преступления против человечности».

По мнению Шомбург, в ходе российской войны против Украины речь идет «об уничтожение политической или этнической группы, а также целого народа или нации». И это, говорит юрист, стало для него данностью с момента начала вторжения 24 февраля 2022 года.

«Путин – военный преступник, находящийся в международном розыске»

Шомбург уверен, что ордер на арест президента России, выданный главным прокурором МУС британцем Каримом Ханом, уже оказывает воздействие. «На основании ордера на арест, выданного независимыми судьями мирового сообщества, любой может сказать, что Путин является военным преступником, находящимся в международном розыске», – утверждает юрист.

Показательным назвал Шомбург и тот факт, что после сообщения о выдаче ордера Путин практически не покидает территорию России, проводя международные встречи в виртуальном формате. А также многочисленные заявления из Москвы о том, что ордер МУС ничего не значит, и решение российского Следственного комитета возбудить уголовные дела против судей и прокурора МУС и объявить Карима Хан в розыск.

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере призывает создать в Гааге специальный трибунал по Украине без участия судей МУС. «Сейчас мы находимся на той стадии, когда все понимают, что он нам нужен, – заявила Либиня-Эгнере . – Я более чем уверена, что мы достигнем этого результата».

Немецкий эксперт по международному праву Вольфганг Шомбург считает, что дискуссии о трибунале по Украине призваны «создать препятствия на пути МУС». Однако он убежден в компетенции суда. Хотя бы потому, что страны так называемого Глобального Юга, многие из которых поддерживают МУС, не хотят финансировать еще один трибунал, полагает Шомбург.

По мнению немецкого юриста, Владимир Путин или министр иностранных дел России Сергей Лавров однажды окажутся на скамье подсудимых в Гааге: «Это произойдет, как это случилось с другими государственными лидерами, которых мы привлекли к ответственности в МТБЮ и Международном трибунале по Руанде. Они окажутся в суде».

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