Боррель о ядерном оружии РФ в Беларуси: Это противоречит Будапештскому меморандуму 26.05.2023, 23:15

Жозеп Боррель

Он заявил, что любая попытка эскалации ситуации будет встречена решительной реакцией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил соглашение между Россией и Беларусью о перемещении российских ядерных боеголовок на белорусскую территорию. Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном внешнеполитической службой Евросоюза в пятницу, сообщает «Европейская правда».

- Это шаг, который приведет к дальнейшей чрезвычайно опасной эскалации, – констатировал Боррель.

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что это решение противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому Беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории. А также противоречит обязательствам, взятым в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись.

- Мы призываем Россию придерживаться этих обязательств, – отметил Боррель.

Он добавил, что белорусский режим является соучастником незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины.

- Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут лишь способствовать росту напряженности в регионе и подрывать суверенитет Беларуси.

Любая попытка дальнейшей эскалации ситуации будет встречена решительной и

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